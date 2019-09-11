Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm hayırlı çalışmalarda belediye başkanlarının yanında olacağım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Siyasi olarak elbette farkı görüşlere ve duruşlara sahip olabiliriz ama ülkemizin ve milletimizin çıkarları söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini gösterebileceğimize inanıyorum. Türkiye'ye karşı eleştirilere verilecek en büyük cevabımız bu özgürlük tablosudur. Seçim sürecindeki rekabeti meydanlarda bırakan, sandıktan çıkan iradeye herkesin teslim olduğu bu güzel manzara geleceğimizin de en büyük teminatıdır. Artık şehrinizdeki herkesin belediye başkanı olarak görev yapacağınıza inanıyorum. Tüm Bakanlarımız taleplerinizle ilgili değerlendirme yapmak üzere bizimle beraber. İlgili politika kurulu üyelerimiz de buradadır. Burada ortaya koyduğumuz fotoğrafı çok önemli görüyorum. Milletimizin bizlerden istediği görüntünün bu olduğuna eminim.



Nüfusumuzun 4'te 3'ü 30 büyükşehirde yaşıyor. Büyük bir sorumluluğun altına girmiş bulunuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile devletin başı olma sıfatı yanında yürütmenin de temsilcisi konumuna gelmiş bulunuyoruz. Hizmet söz konusu olduğunda hiçbir belediye başkanının partisine bakmadık. Ne tür yatırıma ihtiyacı varsa gerekli desteği verdik.



"BELEDİYELERİN SORUNLARINI GİDEREBİLİRİZ"



Neredeyse tüm belediyelerimiz mali sıkıntı yaşıyor. Tüm belediye başkanlarımızın tespitleri sonucunda bu sorunları giderebiliriz. Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir. Göstereceğimiz ortak çaba milletimize umut verecek. Toplantımızın, hedeflediğimiz bu demokratik uzlaşmanın ilk adımı olmasını diliyorum.



"İNSANLARIN AHI ÜZERİNE SİYASET BİNA EDİLEMEZ"



Eskiler el işler, dil övünür derler. Hepimizin bulunduğu yerler polemik değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi devr-i sabık peşinde koşmak değil. Medyada her gün belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından işten atmalara kadar pek çok habere rastlıyoruz. Kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana tekabül ediyor. Kapının önüne konan canları yanan insanların ahı üzerinde ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne adalete ne insanlığa sığar. Keyfi uygulamalara maruz kalmamaları için sayıları milyonu bulan işçileri sözleşmeli statüyle kadroya geçirdik. Buna rağmen bazı belediyelerimizde yaşanan hadiseleri üzüntüyle takip ediyoruz. Biz İBB'de göreve geldiğimizde hak eden kimseye dokunmadım, yerinden aşından etmedik. Tüm belediye başkanlarımızdan aynı hassasiyeti bekliyoruz."

