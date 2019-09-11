USD (Alış - Satış) : 5,76 - 5,77 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37

CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Ankara'ya gidecek olan CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı. Başkanlar, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacak.

Siyaset / 11 Eylül 2019 Çarşamba 00:22
CHP'li büyükşehir belediye başkanları genel merkeze çağrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki davetine katılacağı açıklanan CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'ya gelmeye başladı.

CHP'li başkanlar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak toplantı öncesi Genel Merkez'de bir araya gelecek.



GENEL MERKEZDE TOPLANTI YAPACAKLAR

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile bir toplantı yapacağı belirtilen belediye başkanlarının, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyecekleri ise henüz netlik kazanmadı.

CumhurbaşkanıGenel Başkan YardımcısıKemal KılıçdaroğluCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı