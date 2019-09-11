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AYM 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Anayasa Mahkemesi Wikipedia'ya yönelik yayın yasağına ilişkin bireysel başvuruyu genel kurula sevk etme kararı aldı.

Güncel / 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:01
AYM 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya erişim yasağının kaldırılması için yapılan bireysel başvuruyu genel kurula sevk etti.

Türkiye'de erişime kapatılan internet ansiklopedisi Wikipedia'nın sahibi Wikimedia Vakfı, erişim yasağının kalkması için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, bugünkü gündem toplantısında başvuruyu görüştü. Birinci Bölüm tarafından, "Başvurunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görüldüğünden, Anayasa Mahkemesi İç Tüzüğü'nün 28'inci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası uyarınca Genel Kurula sevki"ne karar verildi.

2 YILDIR KAPALI

Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.

Anayasa Mahkemesi


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