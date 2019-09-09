Tecavüzcü Coşkun canlı yayında ağladı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programına, Türk sinemasının kötü adamı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle tanınan Coşkun Göğen konuk oldu.



Geçtiğimiz yıl kızını kaybeden Coşkun Göğen, kızının en çok sevdiği Orhan Gencebay şarkısını dinleyince ayağa kalkarak BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya'ya sarılarak ağladı.



Duygusal anlar yaşayan Göğen, 'Allah kimseye evlat acısı vermesin' diye konuştu. Kaynak : Beyaz Gazete Özel