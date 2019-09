Netanyahu Batı Şeria'yı ilhak vaadini tekrarladı

Gelecek haftaki erken seçim için "Kazanırsam Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ni ve Ölü Deniz'in kuzeyini ilhak edeceğim" vaadinde bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'barış planının' Batı Şeria'nın ilhakı için tarihi fırsat oluşturduğunu belirtti.



Altı ay içinde ikinci kez erken seçime gidecek İsrail'de nisanda az farkla birinci çıkan ama koalisyon hükümeti kuramayan Likud lideri Benyamin Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını yeniden açtı.



HEDEF İSRAİL EGEMENLİĞİNİN TESİSİ



İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu. Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.







"ŞARTLAR OLGUNLAŞTI"



"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.



SİYASİ RAKİPLERİ AÇIKLAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ



Sputnik'in haberine göre Netanyahu'nun siyasi rakipleri seçime bir hafta kala ilhak açıklamasını eleştirdi.



Benny Gantz ile Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz (Kahol Lavan) koalisyonu, Netanyahu'yu Batı Şeria'daki yerleşimcileri 'ekstra olarak kullanmakla' suçladı.



Arapların Ortak Liste'sinin Genel Sekreteri Ayman Odeh, bunun propaganda ötesi bir açıklama olduğunu, sağ kanadın 'Apartheid vizyonunun' bir parçasını oluşturduğunu belirtti.







"TEK TARAFLI ADIMLAR İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"



Demokratik Birlik, ilhak yönünde tek taraflı adımların İsrail'in güvenliğine zarar vereceği uyarısı yaptı.



Filistin Yönetimi Başbakanı Muhammad Ştayyeh, Netanyahu'yu 'barış sürecinin en önde giden yok edicisi' diye niteledi.



1996-99 döneminde ve ardından 2009'dan beri İsrail Başbakanı olan Netanyahu, nisandaki seçim öncesinde de aynı vaatte bulunmuştu.



Haaretz gazetesine göre son günlerde Likud için çalışan bir kamuoyu yoklaması şirketinin seçmenlere Filistin'in çeşitli bölgelerin ilhak edilmesine ABD'deki Donald Trump yönetiminin potansiyel desteğiyle ilgili sorular sorması dikkat çekiyordu.