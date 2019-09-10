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Genç doktorun feci sonu!

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Dr. Emre Bakırlı (30), nöbette, yüksek dozda ilaç alarak, yaşamına son verdi. Bakırlı, bıraktığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirterek, mal varlığını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını yazdı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2019 Salı 15:32
Genç doktorun feci sonu!

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi hekimlerinden Araştırma Görevlisi Dr. Emre Bakırlı'nın gece saatlerinde yüksek dozda ilaç almak suretiyle intihar ettiği savcılık tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde tespit edilmiş, kesin sonucun, yapılan otopsinin ardından açıklanacağı bildirilmiştir. Bu gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde nöbetçi olan Kıdemli araştırma görevlisi Dr. Emre Bakırlı, sabah saatlerinde, nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın üzerinden bir intihar notu çıktığı bilgisi savcılık tarafından paylaşılmıştır' denildi.

Dr. Emre Bakırlı'nın bıraktığı notta, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve mal varlığını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışladığını yazdığı öğrenildi.

Cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dr. Emre Bakırlı'nın Konya'da yaşayan ailesine acı haberin verildiği belirtildi.

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