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FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı

Konya merkezli 28 ilde, FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

3. Sayfa / 10 Eylül 2019 Salı 09:23
FETÖ'nün 'mahrem imamlarına' operasyon: 53 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve bu personellere mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan şüphelilerin ifadeleri ve diğer tespitlerden FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personele mahrem imamlık yaptıkları anlaşılan 53 mahrem asker imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Belirlenen şüphelilerin 'örgüte üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, örgüt adına hizmet yüklenmek ve kadrolaşma' gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi.

Kaynak : İHA

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