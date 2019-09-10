Emniyet müdürü eşini son yolculuğuna uğurladı!

Niğde yakınlarında Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün içinde bulunduğu otomobilin Bor ilçesi TOKİ kavşağında süt tankeri ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve iki kızı kazadan yaralı olarak kurtuldu, eşi Zuhal Karabörk ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralı Emniyet Müdürü ve iki kızı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.







Yaralı Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katılmak için ambulans helikopter ile Niğde'den Karabörk, cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camii'ne de sedye üzerinde geldi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla omuzlarda taşınan Zuhal Karabörk'ün cenazesi daha sonra cenaze aracı ile







Cenaze törenine İçişleri Bakanı Yardımcısı Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İsmail Kaya, çevre ilçelerin kaymakam ve emniyet müdürleri ile Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün mesai arkadaşları katıldı.







Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise cenaze törenine çelenk gönderdi. YaralıKamil, eşinintörenine katılmak içinile Niğde'den Kadirli ilçesine geldi. Helikopterden ambulans ile alınannamazının kılınacağı Kadirli MerkezCamii'ne de sedye üzerinde geldi. İkindi namazını müteakip kılınannamazının ardından dualarla omuzlarda taşınan Zuhal Karabörk'ün cenazesi daha sonraile Kadirli ilçesine bağlı Şabaplı köyü Gülistan Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Cenaze törenineYardımcısı Mehmet Ersoy , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Ömer Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve, çevre ilçelerin kaymakam ve emniyet müdürleri ileKamil Karabörk'ün mesai arkadaşları katıldı.Hulisi Akar veSüleyman Soylu isetörenine çelenk gönderdi.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.