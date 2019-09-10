Emniyet müdürü eşini son yolculuğuna uğurladı!

Niğde yakınlarında Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün içinde bulunduğu otomobilin Bor ilçesi TOKİ kavşağında süt tankeri ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve iki kızı kazadan yaralı olarak kurtuldu, eşi Zuhal Karabörk ise hayatını kaybetti. Kazanın ardından yaralı Emniyet Müdürü ve iki kızı ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak : İHA
Yaralı Emniyet Müdürü
Kamil Karabörk
, eşinin cenaze
törenine katılmak için ambulans helikopter
ile Niğde'den Kadirli
ilçesine geldi. Helikopterden ambulans ile alınan Karabörk
, cenaze
namazının kılınacağı Kadirli
Merkez Hamidiye
Camii'ne de sedye üzerinde geldi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze
namazının ardından dualarla omuzlarda taşınan Zuhal Karabörk'ün cenazesi daha sonra cenaze aracı
ile Kadirli
ilçesine bağlı Şabaplı köyü Gülistan Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Cenaze törenine İçişleri Bakanı
Yardımcısı Mehmet Ersoy
, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
, Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, Kilis Valisi Recep Soytürk
, Adana Valisi Mahmut Demirtaş
, Osmaniye
milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya
, çevre ilçelerin kaymakam ve emniyet müdürleri ile Emniyet Müdürü
Kamil Karabörk'ün mesai arkadaşları katıldı.
Milli Savunma Bakanı
Hulisi Akar ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ise cenaze
törenine çelenk gönderdi.
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