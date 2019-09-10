Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu: Artık mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



ABD ile ticari, askeri ve ekonomik alanda güçlü ilişkiler içerisindeyiz. Dostum Başkan Trump'la samimi ve güçlü bir diyaloğumuz var. Aramızdaki yakın diyaloğu sayın Trump'ın ülkemize yapacağı ziyarete taçlandıracağımıza inanıyorum. Türkiye ile ABD arasında 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmi gerçek potansiyelin çok altında. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz vardır.



Sayın Trump ile serbest ticaret müzakerelerine başlanması konusu da gündeme aldık.



Türkiye'ye yatırım yapan, katma değer oluşturan, istihdam sağlayan ABD'li yatırımcılara büyük önem veriyoruz.



Ülkemize gelen her ABD'li yatırımcıya gerekli destekleri vermeye hazırız.



Daha fazla ABD'li firmasının ülkemize yatırım yapmasını istiyoruz. Ülkemizde yatırım yapılması için çağrımız sadece retorikten ibaret değildir. Bunun için güçlü gerekçelerimiz ve avantajlarımız var. İstanbul'dan sadece 4 saatlik uçuşla 60'tan fazla ülkeye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Son 17 yılda ülkemizin stratejik konumunu güçlendirecek birçok yatırım hamlesine imza attık.



Üretim ve lojistik üssü olarak Türkiye'nin değerlendirilmesi her iki ülkeye de imkanlar kazandıracaktır.



DEAŞ yenilgiye uğratılmıştır. Suriyeli mültecilerin geri dönüşüne en büyük engel PKK/YPG gibi terör örgütleridir.



Ülkemizin Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir.