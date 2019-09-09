CHP MYK toplandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır'da annelerin yaptığı oturma eylemine ilişkin, 'Dağa zorla kaçırılan çocuklar, gözyaşı döken ana babalar için üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz.' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, konuşmasına Hakkari'de hain terör örgütü PKK'nın kalleş tuzağında şehit olan Mehmetçik'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabır dileyerek başladı.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatan Öztrak, 'Bu çok acı bir olay ama maalesef bu aynı bölgede yaşanan tek olay değil. Geçmişte aynı bölgede kahraman bir subayımız kalbinden bıçaklanarak şehit edilmişti. Taksim'de, İstanbul'un göbeğinde ciddi bir güvenlik zaafiyeti olduğu anlaşılıyor.' diye konuştu.



Türkiye için 9 Eylül tarihinin iki önemli olayın yıl dönümü olduğunu belirten Öztrak, 97 yıl önce bugün İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğunu, 96 yıl önce bugün ise CHP'nin kurulduğunu hatırlattı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile yola çıkmasıyla başlayan milli mücadelenin İzmir'de düşmanın denize dökülmesiyle son bulduğunu hatırlatan Öztrak, 9 Eylül 1922'de emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı dünyada verilen en şanlı mücadeleyi Türk milletinin kazanarak, tüm mazlum milletlere umut olduğunu söyledi.



Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın isimli isimsiz tüm kahramanlarını, tüm şehit ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle anan Öztrak, 'Allah hepsinden razı olsun.' dedi.



Öztrak, İzmir kurtarıldıktan tam bir yıl sonra Atatürk'ün partilerinin kuruluş dilekçesini 'Halk Fırkası'nın Genel Başkanı' sıfatıyla İçişleri Bakanlığı'na verdiğini anımsatarak, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının savaş meydanlarında kurduğu kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP'nin 96'ncı yaşını kutladığını kaydetti.



'Saygı ve rahmetle anıyoruz'



'Bundan 96 yıl önce bu partiyi kuran kadrolar Türkiye'yi çağdaş bir devlet haline getirmenin mücadelesini nasıl verdiyse, bugün biz de ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesini aşması için mücadeleye devam ediyoruz.' diyen Öztrak, CHP olarak bugün de sandığa, milletin egemenliğe, iradesine, hakkına, hukukuna, vatan topraklarına ve birliğine sahip çıktıklarını vurguladı.



Öztrak, şu değerlendirmede bulundu:



'Genel Başkanımıza yapılan saldırılar, il başkalarımıza siyasi davalarla verilmek istenen göz dağları, belediye başkanlarımıza savrulan tehditler, saraydan gelen talimatlarla milletvekillerimizin, Parti Meclisi üyelerimizin özgürlüklerinin elinden alınması bizi çıktığımız yoldan ve mücadelemizden geri çeviremez. CHP, kökleri milletin vicdanına uzanan, hak, hukuk ve adalet siyasetine devam edecektir. Partimiz, Cumhuriyetimizi er geç tam demokrasiyle taçlandıracaktır. Partimizin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de bizler, Atamızın bize bıraktığı ilkeler ışığında çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin taşıyıcısı olarak ülkemizin kurucu değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ilk ve ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İkinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü, üçüncü Genel Başkanımız Bülent Ecevit'i saygı ve rahmetle anıyoruz.'



Faik Öztrak, yeni eğitim öğretim yılının bugün başladığını belirterek, ailelerin binbir fedakarlığına, öğretmenlerin gayretine rağmen eğitimde bir türlü başarının yakalanamadığını, hatta geriye gidişin olduğunu savundu.



'Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı' olan PISA sınavında Türk öğrencilerin durumunun içler acısı olduğunu dile getiren Öztrak, bu durumun ÖSYM'nin 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı raporunda da görüldüğünü, fizikte, kimyada, biyolojide 1 milyonun üzerinde öğrencinin tek bir soruya dahi doğru cevap veremediğinin görüldüğünü aktardı.



'4 gençten biri işsiz'



Benzer durumların matematikte, tarihte, coğrafyada da yaşandığına dikkati çeken Öztrak, 'Gerek ulusal, gerekse uluslararası istatistikler eğitimde büyük bir felakete doğru gittiğimizi gösteriyor. Fiziği, kimyayı, biyolojiyi, matematiği çocuklarına öğretemeyen bir eğitim sistemi, Türkiye'nin bilimde başarılı olmasını sağlayamaz. Bu eğitim sistemi ile çağdaş medeniyetleri yakalayamayız.' dedi.



Öztrak, bu iktidarın eğitim sistemini çökerttiğini ileri sürerek, şunları kaydetti:



'Çökertilen eğitim sistemi ucube saray rejiminde giderek daha da dibe batmaktadır. Bu ucube rejimde ülkemizin okulları özel okul sahibi, hastaneleri özel hastane sahibi, turizmi ve kültürü de otel sahibi bakanlara emanettir. Devleti şirket, milleti ise müşteri gören bu ucube sistemle zengin daha zengin, fakir ise daha fakir olacaktır. Çünkü bu sistemde vatandaşlar, çocuklar arasında fırsat eşitliği tamamen ortadan kalkmaktadır. Ülkemizin marka devlet okullarının içi boşaltılmakta, paralı okullar ise desteklenmektedir.'



İşsizliğin arttığına dikkati çeken Öztrak, Türkiye'de her 4 gençten birinin işsiz olduğunu dile getirdi.



'Devlet otoritesi küçük düşürülemez'



Gözü yaşlı anne ve babaların bir süredir Diyarbakır'da bir partinin il binası kapısında dağa kaçırılan evlatlarını geri almak için nöbet tuttuğunu hatırlatan Öztrak, şöyle konuştu:



'Dağa zorla kaçırılan çocuklar, gözyaşı döken ana, babalar için üzülmemek, kahrolmamak mümkün değil. Bunu yapan PKK terör örgütünü lanetliyoruz. Kaçırılan çocukların ailelerine kavuşması için kim ne imkanı, ne gücü varsa seferber etmekten kaçınmamalıdır ama unutulmasın milletin hacet kapısı devletin kapısıdır. Millet başka adreslerin kapısında derdine çare ararsa, devletin güç ve kudreti, otoritesi sorgulanmaya başlar. Buna aklı başında hiçkimse, hele hele devleti yönetenler izin vermemelidir. Ancak bu iktidar döneminde evlatlarını yıllardır arayan cumartesi anneleri Galatasaray meydanında unutuldu. Sonra onlara bu meydan da yasaklandı. Evladını dağa kaptıran anneler de şimdi Diyarbakır'da bir partinin il başkanlığının kapısına bırakıldı. Bir de üstüne üstlük evlat acısıyla yanan annelerin göz yaşlarını yarıştırmaya kalktılar. Biz, tüm gözü yaşlı annelerin yanındayız.'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır'daki annelere 'Tam doğru adresin önündesiniz' dediğini aktaran Öztrak, 'Eyvah ki ne eyvah. Yani oralarda hacet kapısı devlet değil de bir siyasi parti mi oldu? Görevini niye yapmıyorsun? Devleti ne duruma düşürdüğünün farkında değil misin? Kimsenin devlet otoritesini küçük düşürme hakkı yoktur.' ifadesini kullandı.



'Hapis cezasına başlarsanız...'



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yıllar önce yaptığı ve yapmadığı sosyal medya paylaşımlarının yargıya verilen talimatla suç sayıldığını savunan Öztrak, '7-8 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarına hapis cezası vermeye başlarsanız, FETÖ ve PKK terör örgütlerini övmekten partinizde yönetici kalmaz. Nerden nereye... Ülke yönetilmiyor, savruluyor.' şeklinde konuştu.



Öztrak, kazandıkları belediyelerde milletin parasının millet için harcanmaya başladığını ifade ederek, CHP'nin belediyelerden işçi çıkarmakla suçlandığını hatırlattı.



CHP'den AK Parti'ye geçen belediyelerde yaşanan işçi çıkarımlarıyla ilgili kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini aktaran Öztrak, 'Herkesin içi rahat olsun, CHP'li belediye başkanlarımız işe uğramadan para alan bankamatik memurları ile amirlerine hakarette bulunan çalışanlar dışında kimsenin iş akdini feshetmemeye azami özeni gösteriyor.' dedi.



Türkiye'nin Suriye politikasını ve sınırda Suriyelilere ev inşa edilmesi düşüncesini eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:



'Bu evlerin yüzme havuzları ve jakuzileri eksik. Yetmez, bir de AK Parti belediyelerinin elindeki ihtiyaç fazlası arabalardan Suriyelilere birer tane hediye edildi mi, çok şükür Suriye sorunu diye bir sorunumuz kalmaz. Maalesef sarayın aklında varsa yoksa beton, varsa yoksa rant. 'Bugüne kadar Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık' diyorlardı ama 50 milyon dolar için tank palet fabrikasını Katar ordusuna gizli kararnamelerle peşkeş çekiyorlar. Şimdi de güvenli bölgede ev ve bahçe inşaatı için milyarlarca doları gözden çıkarmışlar anlaşılan. Ne diyelim, Allah tez elden akıl fikir versin. Bu arada şu gizli kararnameyi bir zahmet Resmi Gazete'de yayımlayın da bu millet tank palet fabrikası peşkeşini gözleriyle bir defa daha görsün.'



'Bıraksın bu uyarmaları, işini yapsın'



Ekonomide sorunların yaşandığını ifade eden Öztrak, faizlerin sıfıra indirilmesini istedi.



Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'İstanbul ve Ankara'ya kayyum atanmayacak.' açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine Öztrak, ülkenin gerçek gündeminin işsizlik, yoksulluk, pahalılık, mutfaklardaki boş tencere olduğunu ancak milletin gerçek sorununun gözden kaçırılmaya çalışıldığını dile getirdi.



'Soylu'nun 'pejmürde' açıklamasıyla ilgili değerlendirmeniz ne olur?' sorusu üzerine Öztrak, 'Atama bakanların, seçilmiş belediye başkanlarını kamuoyu önünde ipe sapa gelmez konuşmalarla uyarma görevi ne zamandan beri var? İstiklal Caddesi'nde pırıl pırıl bir gencimiz hayatını kaybetti. Bıraksın bu uyarmaları falan, bakan işini yapsın.' yanıtını verdi.



Faik Öztrak, 'Güvenli Bölgeye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanlığının farklı açıklamaları var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusuna şu cevabı verdi:



'Ülkenin güvenlik meselesi söz konusu olduğu zaman herşeyi yapmak lazım ama önce yönetimin kendi içinde ne olup bittiği konusunda anlaşması lazım. Bu ülkenin, Suriye sınırının güvenliği, Suriye sınırının Afganistan-Pakistan sınırı gibi olmaması meselesi bu ülkenin bekasıyla yakından ilgilidir. Burada eğer Cumhurbaşkanı ile Milli Savunma Bakanı aynı sözü söyleyemiyorsa, durum çok vahimdir.'



'Tank Palet Fabrikasıyla ilgili kararnamenin gizlendiği iddianız var. Bunun bir belgesi var mı?' sorusu üzerine Öztrak, bunun belgesinin sarayda olduğunu, Resmi Gazete'de bir an önce yayımlanmasını beklediklerini bildirdi.



Öztrak, bir soru üzerine, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılarda henüz herhangi bir davanın açılmadığını, bunun adaletin durumunu gösterdiğini sözlerine ekledi. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.