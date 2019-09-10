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Çeyrek altın ne kadar? (10 Eylül 2019 altın fiyatları)

Bu sabah dünyada ons altın fiyatlarının 1500 doların altına inmesiyle Türkiye'de de buna bağlı olarak gram ve çeyrek altın fiyatları geriledi.

Ekonomi / 10 Eylül 2019 Salı 09:47
Çeyrek altın ne kadar? (10 Eylül 2019 altın fiyatları)

Ons altın bu sabah 08.20 itibariyle 1498 dolara geriledi. Bu da iç piyasada altın fiyatlarını aşağı çekiyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 275 lira civarında seyrediyor.

Çeyrek altın ise 452 lira, Cumhuriyet altını 1.872 liradan satılıyor.

Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında yer alıyor.

CumhuriyetİngiltereAltın FiyatlarıTürkiyeMerkez Bankası


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