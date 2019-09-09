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85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı

Bartın’da çocukları para ile kandırıp cinsel istismarda bulunan 85 yaşındaki yaşlı adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:18
85 yaşındaki cinsel istismarcı tutuklandı

Olay, Demirciler Mahallesi Hendekyanı Caddesi İnönü İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

ÇOCUKLARA PARA VEREREK YAKLAŞTI

85 yaşındaki Ahmet T. isimli şahıs, okul önündeki durakta bekleyen 3 erkek çocuğuna para verip tacizde bulunmaya çalıştı. Yaşlı adamın çocuklara yaklaşım tutumundan şüphelenen çevredekiler duruma müdahale ederek durumu emniyet güçlerine haber verdi.


DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞ



Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaşlı adamın aynı suçtan daha önce de gözaltına alınıp, akli dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest kaldığı öğrenildi.


Kaynak : İHA

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