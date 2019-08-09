Milli Piyango ihalesinde en iyi teklif belli oldu

Milli Piyango ihalesinde en iyi teklifi 9 milyar 320 milyon lira ile Sisal Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ihale sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Açık teklif alma sürecinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon lira ile yüzde 9.5komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi'nin verdiği bildirildi.
Sisal Şans Ortak Girişimi'nin taahhüt ettiği 10 yıllık hasılatın bugünkü değerinin 28 milyar 119 milyon lira olduğu belirtildi.