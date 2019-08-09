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Mide bulandıran olay!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. İzmit'te taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı..

3. Sayfa / 09 Ağustos 2019 Cuma 09:42
Mide bulandıran olay!

Olay, İzmit Kent Ormanı'nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı iddia ederek şikayette bulundu. Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.'nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı'na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.

ZANLI TUTUKLANDI

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

JandarmaGenç KadınKent Ormanı


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