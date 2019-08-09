Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi geldi. Hükümet Hak-İş'e bağlı kamu işçileri için zam teklifini yüzde 6+4'ten yüzde 7+4'e çıkardı. 60 TL iyileştirmeyi ise 80 TL'ye yükseltti. 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü yaklaşık 200 bin kamu işçisini kapsıyor.



TEMMUZ SONUNDA TEKLİF 1 PUAN ARTIRILMIŞTI

Pazarlık masasında işçileri temsil eden Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.



Hükümet, 9 Temmuz'daki ikinci görüşmede, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, tüm işçilere 2019'un ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etti. Türk-İş'in teklifi kabul etmemesi üzerine, hükümet 31 Temmuz'da zam teklifini yüzde 6+4'e yükseltti..



