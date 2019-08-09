HDP o çağrıya neden destek vermediğini açıkladı

TBMM'deki dört siyasi parti' nin (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) ABD'ye terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in iadesi için yaptığı çağrıya HDP katılmadı.



Parti, buna gerekçe olarak önce terör örgütünün siyasi ayağının ortaya çıkarılması gereğini gösterdi. Ortak bildiriye imza atılmamasının nedenleri yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu.



'FETÖ İLE MÜCADELE İADELERE SIKIŞTIRILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ BİR SORUN'



Yazılı açıklamada, darbe girişiminde bulunanların evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde yargılanmaları ve bu nedenle iade edilmelerinin tartışılmaz bir doğru olduğu belirtildi. Ancak FETÖ/Paralel Yapı ile mücadelenin, Fethullah Gülen ve diğer mensupların iadesine sıkıştırılamayacak kadar önemli bir sorun olduğu vurgulanarak, 'İktidara geldiği 2002'den 2014 sonuna kadar Cemaate her türlü desteği sunan, bu desteği defalarca en üst düzeydeki temsilcileri tarafından dile getiren AKP iktidarının, bu yapının büyümesindeki sorumluluğunu kabul etmesi ve bu kapsamda adaletin tecellisini sağlaması gerekmektedir' denildi.







'SİYASİ AYAĞIN ORTAYA ÇIKARILMASI İÇİN VERDİĞİMİZ ÖNERGELER AKP-MHP İTTİFAKI TARAFINDAN REDDEDİLDİ'



Parti olarak siyasi ayak ve uzantılarının açığa çıkarılması için 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana TBMM'de defalarca girişimde bulunulduğu belirtilen açıklamada, 'Bu yapının tüm boyutları ile araştırılması ve özellikle siyasi ayağının ortaya çıkarılması için 5 adet Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdik. Verdiğimiz tüm önergeler AKP-MHP ittifakına mensup milletvekilleri tarafından ret edildi. Diğer muhalefet partilerinin aynı yöndeki önergeleri de AKP-MHP ittifakının tutumu nedeniyle akamete uğratıldı' ifadelerine yer verildi.



'KONUYU İADELERE SIKIŞTIRMAK, SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARMAYI GÖZDEN KAÇIRMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR'



HDP olarak; FETÖ'nün, başta siyasi ayak olmak üzere karanlıkta kalmış bağlantılarınınortaya çıkarılması için TBMM'de ortak bir araştırma komisyonu kurulmasının tekrar önerildiği açıklamada, 'Konuyu iadelere sıkıştırmak, AKP-MHP ittifakının siyasi ayağı ortaya çıkarma konusunda üzerine düşen sorumlulukları gözlerden kaçırma amacından başka bir şey değildir' denildi.

Dört partiden ABD'ye flaş çağrı