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Dört partiden ABD'ye flaş çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti bir açıklama yaparak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'ye çağrıda bulundu.

Siyaset / 09 Ağustos 2019 Cuma 16:48
Dört partiden ABD'ye flaş çağrı

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti TBMM grupları FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi için ABD'ye çağrı yaptı.

Dört partinin ortak açıklaması şöyle:
'FETÖ elebaşı Gülen, terör örgütünü ABD'den yönetmeyi sürdürmekte, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin taktiklerini kullanarak sapkın görüşlerini yaymaya devam etmektedir. FETÖ ve elebaşı Gülen'e karşı ABD makamlarının harekete geçmemesi, Türkiye ve ABD arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkilemektedir. Bunun Türk toplumunda yol açtığı büyük tepkiyi TBMM'de grubu bulunan 4 parti olarak paylaşmaktayız'

El KaideAk PartiTürkiye


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