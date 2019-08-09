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Bakan Albayrak'tan cari açık değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık." dedi.

Ekonomi / 09 Ağustos 2019 Cuma 12:38
Bakan Albayrak'tan cari açık değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.' ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerinin de ötesine taşıdıklarına işaret eden Albayrak, 'Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik.' değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak, katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, 'Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız.' ifadesini kullandı.

Ak PartiMaliye BakanıBerat Albayrak


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