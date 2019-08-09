Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman yoğunluk yaşanmaya başladı.



Kurban Bayramı tatili için Anadolu Otoyolu'nu kullanan tatilciler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde zaman zaman akıcı yoğunluğa neden oluyor.



Bölgedeki trafik yoğunluğu drone'la havadan da görüntülendi.



D-100 kara yolunun Bolu kesiminde ise ulaşım normal seyrediyor.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda ulaşımın aksaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kaynak : AA

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