USD (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48 EURO (Alış - Satış) : 6,13 - 6,15

Alacak verecek kavgası kanlı bitti!

İstanbul Zeytinburnu’nda alacak verecek kavgası kanlı bitti. Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ali Ekber Hızlı, tedavi görmek üzere hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıs kayıplara karıştı.

3. Sayfa / 09 Ağustos 2019 Cuma 08:47
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Video için tıklayın

Olay, Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ali Ekber Hızlı’nın (51), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu bir şahıs tarafından vuruldu. Şüpheli şahıs yanına aldığı 3 kişi ile beraber, Hızlı’nın evinin önüne geldi. Sokak üzerinde başlayan tartışma sonucu saldırgan şahıs belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Hızlı, vücuduna isabet eden 2 kurşun sonucu yere yığılırken saldırgan şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki bir hastaneye kaldırılan Hızlı’nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak incelemelerini gerçekleştirdi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, saldırgan şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisAli EkberYeşiltepeAlacak Verecek MeselesiSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı