USD (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya'nın Severodvinsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Dünya / 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:31
Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde, salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Patlama SesiRadyasyonRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı