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Marmara'da Sıcaklık Artacak

Bölgede sıcaklıkların, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Yaşam / 08 Ağustos 2019 Perşembe 08:53
Marmara'da Sıcaklık Artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu geçecek.

Bölgede sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette,öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi öngörülüyor.

Öğle saatlerinde güneşten kaçının!

Uzmanlar güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle çocuk ve yaşlıların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.

Marmara Bölgesi


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