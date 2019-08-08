Marmara'da Sıcaklık Artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu geçecek.



Bölgede sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette,öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi öngörülüyor.



Öğle saatlerinde güneşten kaçının!



Uzmanlar güneşin dik geldiği öğle saatlerinde özellikle çocuk ve yaşlıların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulundu.