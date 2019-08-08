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Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, Kurban Bayramı'nın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 3235, İstanbul'da 3033, İzmir'de 3639 dereceler arasında olması bekleniyor.

Yaşam / 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:38
Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak

Kurban Bayramı arifesinde (10 Ağustos) Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan 'Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu'na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayram boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında gerçekleşeceği öngörülüyor. Kaynak : AA

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