USD (Alış - Satış) : 5,49 - 5,50 EURO (Alış - Satış) : 6,14 - 6,15

Konya’da TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü

Konya’nın Ilgın ilçesinde tırın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:52
Konya’da TIR bariyerlere çarptı: 1 ölü
Video için tıklayın

Kaza, gece saatlerinde Camiatik Mahallesi Otogar civarı Konya Afyonkarahisar karayolundaki Ilgın Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir'den Konya istikametine seyir halinde olan Olgun Laçin (48) idaresindeki 42 DEU 51 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alev aldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Kazada, tır sürücüsü Olgun Laçin olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza yapan tır, vinç yardımıyla kaza mahallinden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AfyonkarahisarDevlet HastanesiDireksiyonYangına MüdahaleSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı