İş dünyasına teşvik müjdesi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda 'Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat' çalışması yapılacaktır" dedi.



Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu(YOİKK) toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Oktay, Denizlide meydana gelen depreme ilişkin, "Beş yaralı vatandaşımız var şu an itibariyle ama hepsi hafif derecede. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok, hamdolsun. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmaları ile depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. AFAD, Sağlık Bakanlığı, Kızılay başta olmak üzere yine aynı şekilde jandarma ve tüm emniyet güçlerimiz de dâhil, tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumdadır. Tekrar yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum ve acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza da Denizlililer başta olmak üzere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



'TÜRKİYEYİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE TAŞIMANIN ARİFESİNDEYİZ'



Yeni yapısıyla ilk toplantısını 25 Nisan'da yapan kurulun aldığı kararlar hakkında konuşan Oktay, şunları kaydetti:



"Türkiye'yi yeni ve çok daha büyük bir şahlanış dönemine taşımanın arifesindeyiz. Faiz indirimi ile birlikte başlayan, enflasyon rakamlarında düşüş eğilimi, Türk Lirası'nın değerlenmesi, konut piyasasında başlayan canlanma gibi gelişmeler, ülkemiz ekonomisinin potansiyelini ve zorluklarla baş etme kapasitesini ortaya koyaktadır. Bu yeni şahlanış döneminin kapılarını daha çok yatırım, daha çok üretim ve istihdamla açacağız. Önümüzdeki seçimsiz süreci kesintisiz bir icraat dönemi ve ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu dönemde, yatırım ortamının iyileştirilmesine, insan kaynağımızın geliştirilmesine, ihracatçı ve sanayicilerimiz için finansman imkânlarının artırılmasına ve dijital dönüşüme her zamankinden daha çok öncelik veriyoruz."



'RİSK SERMAYESİ FONU OLUŞTURULACAKTIR'



YOİKK'in özel sektör temsilcisi kuruluşlardan aldığı eylem ve önerileri değerlendirdiğini belirten Oktay, tüm tarafların mutabık kaldığı 35 eylemi hayata geçirme kararı aldıklarını duyurdu.



Eylem önerilerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de müzakere edildiğini aktaran Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğinin alındığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımların geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla bu alandaki yatırımcılara ilave destekler verilecektir. Yüksek teknoloji üreten milli firmalarımıza finansman desteği sağlayacak risk sermayesi fonu oluşturulacaktır. Organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç duyduğu demiryolu bağlantı hatlarının yapımına imkân verilecektir. Böylelikle, organize sanayi bölgelerinde üretilen ürünlerin daha uygun maliyetle ve daha hızlı nakliyesini mümkün olacaktır. Üretim ve ihracat amaçlı ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması hayata geçirilecektir. Yatırımcılara bürokratik öngörülebilirliği ve hukuki güvenceyi güçlendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz ve Strateji ve Bütçe Başkanlığımız koordinasyonunda 'Özel yatırımlara yönelik çerçeve mevzuat' çalışması yapılacaktır. Yatırım süreçlerini hızlandırmak ve iyileştirmek amacıyla sektörel yol haritaları oluşturulacak ve ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri tespit edilecektir."



'BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Türkiye'nin yatırım yapmak için en doğru ve güvenilir adreslerden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye bugün ağırlıklı olarak Avrupa kıtasından olmak üzere toplam 80 ülkeden uluslararası yatırım almaktadır ve geçtiğimiz yıl Batı Asya bölgesinden en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmuştur. Tüm kıtalardan daha fazla yatırımı ülkemize çekmek için Türkiye olarak biz hazırız ve daha çok doğrudan yatırıma ev sahipliği yapmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede Türkiyede gerek uluslararası gerekse yerli doğrudan yatırımların artması için tüm yatırımcıları bir kez daha güvenli liman Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye ve ülkemize yatırım yapmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.