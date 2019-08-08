USD (Alış - Satış) : 5,47 - 5,48 EURO (Alış - Satış) : 6,13 - 6,15

Hindistan'daki seller

Ülkenin batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Yaşam / 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:02
Hindistan'daki seller

Hindistan'ın batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e çıktığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde, seller nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25'e çıktığını, Karnataka eyaletinde de 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaklaşık 180 bin kişi sellerin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi.

Yetkililer, kaybolan en az 3 kişinin arandığını belirterek nehir taşkınları sonucu bazı yolların trafiğe kapatıldığını kaydetti.

Öte yandan, selden etkilenen kentlerdeki okullarda pazartesiden bu yana eğitim verilemiyor.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Hindistan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı