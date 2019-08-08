Hindistan'daki seller

Hindistan'ın batısı ve güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e çıktığı bildirildi.



Ülke basınında yer alan habere göre, yetkililer ülkenin batısındaki Maharaştra eyaletinde, seller nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 25'e çıktığını, Karnataka eyaletinde de 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Yaklaşık 180 bin kişi sellerin etkili olduğu bölgelerden tahliye edildi.



Yetkililer, kaybolan en az 3 kişinin arandığını belirterek nehir taşkınları sonucu bazı yolların trafiğe kapatıldığını kaydetti.



Öte yandan, selden etkilenen kentlerdeki okullarda pazartesiden bu yana eğitim verilemiyor.



Kaynak : AA

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