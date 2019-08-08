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Google'dan çevre kirliliğiyle mücadele

Google, çevre kirliliğini azaltma amacıyla ürünlerini geri dönüştürülmüş maddelerden üreteceğini açıkladı.

Teknoloji / 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:21
Google'dan çevre kirliliğiyle mücadele

Amerikan iş dünyası dergisi Fast Company'nin haberine göre Google, 2022 yılı itibarıyla şirket tarafından üretilen tüm ürünler geri dönüştürülmüş maddeler içerecek.

Chromecast isimli ürününde geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya başlayan şirket, Google Home'nin üretim sürecinde de plastik şişeleri kullanıyor.

Şirketin ürettiği ürünler arasında Pixel telefonlar, Pixelbook, Google Home, Google Nest, Chromecast ve telefon aksesuarları bulunuyor.

Gönderimler "karbon nötr" olacak

Google, üretim sürecinin yanı sıra çevreyi korumaya yönelik olarak ürün kargolama sürecini de "karbon nötr" hale getirecek ve bunun sağlanması için teslimat şirketleriyle ortak çalışacak.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek "karbon nötr" projesi kapsamında, 2020 yılında şirket tarafından yapılacak bütün gönderilerin "karbon nötr" olması hedefleniyor.

Şirket ayrıca, ABD'deki kullanıcılarının kullanmadıkları cihazları geri dönüştürerek bu ürünlerin çevreye zarar vermeden yeniden üretim sürecinde kullanılmasını sağlıyor.

Googleİş Dünyası


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