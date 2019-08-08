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Esad rejimi güvenli bölgeyi reddetti

YPG'li teröristleri bölgeden çıkarmayı hedefleyen Türkiye'ye, Esad rejiminden tepki geldi.

Dünya / 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:21
Esad rejimi güvenli bölgeyi reddetti

Türkiye ve ABD Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştı. Bölgenin bir 'barış koridoru' olması konusunda iki ülkenin mutabakata vardığı açıklandı.

ABD'nin terör örgütü YPG konusundaki politikası yeterince değişmese de Türkiye Fırat'ın doğusuna geçme konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Bu kararlılıktan masada sonuç alındı.

Türkiye'nin izlediği politika terör örgütü YPG kadar Beşar Esad rejimini de endişelendiriyor.



'REDDEDİYORUZ'

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, Türkiye ile ABD'nin vardığı 'güvenli bölge' anlaşmasını reddettiklerini söyledi.

BÖLGEDE YPG'Lİ TERÖRİSTLER VARKEN TÜRKİYE'Yİ İŞGALCİLİKLE SUÇLADILAR

Ajansa göre adı açıklanmayan kaynak, 'Suriye Arap Cumhuriyeti, Türkiye ile ABD'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir saldırı niteliği taşıyan 'güvenli bölge' kurma adı altında işgal etmeye dönük anlaşmasını kategorik ve net bir şekilde reddetmektedir.' dedi.

Güvenli BölgeDışişleri BakanlığıTerör ÖrgütüBeşar EsadSaldırı


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