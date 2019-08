Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçelerinde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bozkurt'ta saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.



İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Öte yandan saat 14.19'da da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.



Deprem Denizli'nin yanı sıra, Afyonkarahisar, Aydın, Antalya, Muğla, Burdur, Uşak ve Isparta'da da hissedildi.



Bozkurt Belediye Başkanı: Can kaybı yok



Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.



Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.



Çelik, 'Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil' dedi.



6 kişi hastaneye kaldırıldı



Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise deprem bölgesinde 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını açıkladı.



Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Öztürk, '6 kişiden 5'i korktuğu ve paniğe kapıldığı için hastanede. Bir kişi de pencereden atlamış, hafif yaralanma söz konusu. Ölüm ya da ağır yaralanma söz konusu değil.' diye konuştu.



Öztürk, tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.







Kızılay Başkanı'ndan açıklama



Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Deprem yüzeye yakın gerçekleştiği için şiddetli hissedildi. Ege depremleri sık ve uzun artçılar oluştururlar o nedenle vatandaşlarımız çatlak binalara girmesinler, Afad ve Valilikten gelecek talimatlara uysunsunlar' ifadelerini kullandı.