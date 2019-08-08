Benzin ve motorinde indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim tüm hafta boyunca devam etti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim bekleniyor.



İndirimle birlikte benzinin litresi İstanbul'da 6,70'ten 6,52'ye inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litresi 6,59 lira olacak.



Önceki gece benzinin litre fiyatına 28 kuruş indirim yapılmıştı. Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı toplam 46 kuruş düşmüş olacak.



Böylece 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen bir sürücünün cebinden 23 lira daha az çıkmış olacak.