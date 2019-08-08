Bayram benzine bir indirim daha!

Benzin ve motorine, bayram öncesi art arda indirim gelmeye devam ediyor.



BENZİNE DÜN İNDİRİM GELMİŞTİ



Bu gece yarısı motorine, 34 kuruş indirim yapılacak. Benzine dün gelen 28 kuruşluk indirimin ardından 24 saat sonra 18 kuruşluk ikinci bir indirim daha geldi. Benzinde toplam indirim tutarı 46 kuruşa yükselmiş oldu.







KENTLERE GÖRE FİYATLAR



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,01 liraya, İzmir'de 6,43 liradan 6,09 liraya inecek.



Ankara'da ve İzmir'de ortalama 6,77 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,59 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,70 liradan 6,52 liraya inecek.