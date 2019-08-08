Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın Ankara'daki son toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ile yapılacak güvenli bölgeye ilişkin, 'Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz. Amerika bir oyalama sürecine girmişti. Burada buna müsade etmeyeceğiz' açıklamasında bulundu.



'MUTABAKATI ÇOK İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK NİTELENDİREBİLİRİZ'



Bakan Çavuoğlu, ABD ve Türkiye arasında oluşturulan güvenli bölge mutabakatı konusuna yönelik, 'Cumhurbaşkanımızın ilk talimatından sonra o bölgeye harekatın başlamasına yönelik, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızı arayarak çekileceklerini söylediler. O gün bugündür oluşturduğumuz görev gücü ile Suriye çalışma grubu vesilesiyle Amerika'nın bu çekilmesini ve nelerin yapılması gerektiğini koordine etmeye çalıştık. Karşılıklı pozisyonları belirten kağıtları ilettik. Teknik çalışmaları askerler eşliğinde yürüttük tabi ki istihbarat ve dışişlerinden arkadaşlarımız çalışmalara katıldılar.Daha sonra çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin mutabakat sağlandı. Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Diğer detaylar konusunda müşterek harekat merkezinin oluşturulacak olması önemlidir. Bu merkezle birlikte dışişlerimizin ve istihbaratımızın katılımıyla diğer detaylar konusunda ABD ile birlikte karar verilecektir. Bizim amacımız güvenli bir bölge oluşturulmasıdır. Bu bölgede, YPG, PYD, PKK'nın tamamen temizlenmesidir' ifadelerini kullandı.







'BU ÇALIŞMANIN, MÜNBİÇ YOL HARİTASINA DÖNMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'



Çavuşoğlu şunları söyledi:



'Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Buralara Türkiye'de mülteci ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde oralardan göç etmek zorunda kalan insanların güvenli bir şekilde döndürülmesi çalışması da var. Çok açık ve net söylüyoruz bu çalışmanın, Münbiç yol haritasına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacak gayet sarih ve basit bir yol haritasıydı. Fakat uygulamada ortak devriye ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girmiş oldu. Burada bir oyalama sürecine müsaade etmeyeceğiz. Burada bu çalışmayla tüm teröristler temizlenecek silahların alınması da gündeme gelecek ya da biz bunu tek başımıza yağacağız. Amerika kararlılığımızı gördü şu anda geldiğimiz noktadan itibaren bunu uygulamada görmek istiyoruz.'





Kaynak : İHA

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