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Bahçeli'den 'güvenli bölge' açıklaması

MHP lideri Bahçeli, ''30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. ABD Türkiye'yi anlamalı sevmiyorsa da saygı duymalıdır, YPG'ye silah ve cephane sevkiyatından vazgeçmeli yanlıştan dönmelidir'' dedi.

Siyaset / 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:52
Bahçeli'den 'güvenli bölge' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün küresel çatışma haritasına bakıldığında krizlerin ana arterinde özellikle Türk ve İslam coğrafyalarının bulunduğu çok net şekilde görülebilecektir. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmektedir.

''MÜSLÜMAN MÜSLÜMANA DÜŞMAN EDİLMEKTEDİR''

Müslüman Müslümana düşman edilmektedir. Şu anda dünya üzerinde 52 ayrı ülke ve bölgede kriz ve çatışmalar devam etmektedir. İslam hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri olmasının önü kesiliyor. Dinler arası hoşgörü maskesiyle İslam geriletilmek istendi. 1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti Doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devleti insanlık vicdanının kaçınılmaz mecburiyetidir.

''KEŞMİR'DE OYUN KURANLAR KERKÜK'TE KIYIM KIBRIS'TA YIKIM PEŞİNDEDİR''

Keşmir üzerine kumar oynayanların niyetleri aşikardır. Keşmir yarası bir kez daha kanamıştır. Pakistan ile Hindistan 3 defa savaşmalarına rağmen sonuç alamamışlardır bu kez 4. kez karşı karşıya gelmişlerdir. Keşmir'de oyun kuranlar Kerkük'te kıyım Kıbrıs'ta yıkım peşindedir.

''TÜRKİYE BÖLGESİNDE PARLAYAN YILDIZ UYANMIŞ DEVDİR''

Türkiye'ye Fırat'ın doğusundan meydan okunuyor. Türkiye bölgesinde parlayan yıldız uyanmış devdir. Teröristlerin yanında kim duruyorsa Türkiye'nin karşısındadır. Sınırlarımızı korumak devlet olma haysiyetimizin ihmali olmayan bir icabıdır. Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanan terörist faaliyetleri odağında karşılayıp etkisiz hale getirmek büyük bir ihtiyaçtır.

''GÜVENLİ BÖLGE PLANLAMASI KAÇINILMAZ ZARURETTİR''

Dost ve müttefiklerin şaibesiz desteği çok önemlidir. Güvenli bölge planlaması kaçınılmaz zarurettir. Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edilecek tedbirlerin alınacak olması memnuniyet vericidir. Temennimiz yeni oyalama sürecine tevessül edilmemesidir. Ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat süratle hazırlanmalıdır. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. ABD Türkiye'yi anlamalı sevmiyorsa da saygı duymalıdır, YPG'ye silah ve cephane sevkiyatından vazgeçmeli yanlıştan dönmelidir. (Suriye) 30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. ABD'nin ağzına bakamayız millet ne der ona bakarız.''

Güvenli BölgeÇatışmaBasın ToplantısıSığınmacılarDevlet Bahçeli


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