Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yeni detaylar ortaya çıktı!

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede mide bulandırıcı bir detay daha ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre; Oktar'ın 11 yaşındaki küçük bir kız çocuğunu karşına alarak 'Benim olacaksın, benimle yaşayacaksın' dediği ileri sürüldü. Annesi tarafından Adnan Oktar'a nasıl verildiğini ve bu süreç sonrası yaşadıklarını anlatan S.S.'nin ifadeleri kan dondurdu. 2014 yılında 11 yaşında olan S.S. ve babası S.M.S iddianamede şikayetçi olarak yer aldı.



Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, bir çocuğun ifadesi bir aile dramını ortaya çıkardı. Şikâyetçi baba ve kız çocuğunun ifadelerinde korkunç detaylar da yer aldı. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başka erkek ile evlenen S.S., annesiyle birlikte İsviçre'ye yerleşti. Anne D. Ç., 20'li yaşlarında Adnan Oktar ile tanışmıştı. İsviçre'de sekiz yaşındaki S. S. ismindeki kızının adına bir sosyal medya hesabı açtı. Bu hesapta kızının makyajlı, bikinili fotoğraflarını paylaştı. Buradan Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü üyelerini eklemeye başladı. Örgüt mensubu şüpheliler Ebru Altan ve Didem Ürer ile anne D. Ç. iletişime geçti. Adnan Oktar Örgütü üyeleri kız çocuğunu görmek istediği için anne D. Ç., Skype üzerinden çocuğu S. S.'yi onlarla yüz yüze görüştürdü.



ADNAN OKTAR, ÇOCUK İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTEDİ



2014 yılında 11 yaşında olan şikâyetçi küçük kız çocuğu S.S. yaşananları şöyle anlattı: 'Daha sonra Ebru Altan, annem ve bana 'Adnan Oktar seni yüz yüze görmek istiyor' diyerek bizim Türkiye'ye gelmemizi istedi. İstanbul'a geldiğimizde iki ay kadar Pendik'teki evimizde kaldık. Adnan Oktar bizi evinde ağırlamak istemiş, ancak ben istemedim ve annemi zorla ikna ettim.'



'GECE SAAT 02.00'DE ADNAN OKTAR BENİ İSTEDİ'



Annesi D. Ç.'ye örgüt üyeleri tarafından bir telefon hattı verildiğinden söz eden çocuk S.S.: 'Bu telefon numarası ile annem Adnan Oktar grubuyla iletişime geçiyordu. Ümit isminde soyadını hatırlamadığım kişi annemi arayarak gece 03.00'te 'Adnan Oktar S.S.'yi görmek istiyor' diyorlardı. Annem de beni gece 02.00 kaldırıp makyaj yapıyor ve dekolteli elbise giydiriyordu. Onların gönderdiği şoför bizi Göksu Evlerine A/9 Stüdyosu'nun olduğu yere götürüyordu. Biz gitmeden önce annem bana 'Sen konuşmasını bilmezsin' diyerek beni karşısına alıyor 'Sen az konuşacaksın, Adnan Oktar ne isterse onu yapacaksın, erkek arkadaşının olmadığını, babanla görüşmediğini, anneni çok sevdiğini anlatacaksın, bacak bacak üstüne atacaksın, dik duracaksın, dudaklarını birleştirerek konuşacaksın' gibi şeyler söylüyordu ve bunları bana uygulatıyordu' açıklamalarında bulundu.



OKTAR ELİMİ OKŞADI, MAKYAJ YAKIŞIYOR' DEDİ



S.S. ifadesinde, İstanbul'daki stüdyoya gittiğinde Oktar'ın bulunduğu bir odaya alındığını ve ilk tanışmada oturduğu koltuğun karşısında Oktar'ın kendisini tuttuğunu, ellerini avucunun içine aldığını belirtti. S.S. ifadesine şöyle devam etti: 'Benim elimi kendi avucunun içine alır, okşardı, daha sonra benim yüzümü, boynumu ve omuzlarımı okşardı. Bileğimden ve boynumdan nabzımı ölçerdi, beni ayağa kaldırarak fiziğimin çok güzel olduğunu, dalyan gibi bir kız olacağımı, makyajın bana çok yakıştığını söylerdi. Kaşlarımı tamamen kazıttırarak incecik dövme yaptırmamı isterdi. Otururken bacaklarımı açmamı isterdi. Beni eliyle okşarken ve bunları söylerken annem de yanımızdaydı.'



OKTAR '13,5 YAŞINDAN SONRA YANIMDA KALACAKSIN'



Bir süre sonra örgüt lideri Oktar'ın kendisini başka bir yere gönderdiğinden bahseden S.S. yaşadığını şöyle aktardı: 'Çengelköy'de büyük kapıları ve havuzu olan eve gönderiyordu. Bu evde bana hediye olarak aldığını tavşan, ceylan, pony, kuş ve midilli gibi havyanlar vardı. Benim onlarla ilgilenmemi çünkü 13,5 yaşından sonra onunla o evde kalacağımı ve eve alışmam gerektiği için beni bu eve gönderiyorlardı. Bu eve gittiğimde birçok ismini bildiğim ve bilmediğim kızlar ve erkekler vardı. Bu grupta tek küçük kız bendim. Evde diğer erkeklerin bana dokunması yasaktı. Adnan Oktar beni görmek istediğinde haftada iki-üç kez Adnan Oktar'ın yanına giderdik.'



'HER SEFERİNDE BİRAZ DAHA SAMİMİYET KURDU'



Örgüt lideri Adnan Oktar'ın yanına gittiklerinde her seferinde biraz daha samimiyet kurmaya çalıştığını belirten S.S.; 'Genelde annem Adnan Oktar ile benim yanımda oluyordu ama annem olmadığı zaman yine Oktar ile ben yalnız kaldığımız zamanda beni ayağa kaldırarak 'Bana yaklaş, kulağıma ne istiyorsun onu söyle, fısılda' diyordu. Bu fısıldamalarında bana 'Ben Mehdi miyim değil miyim?', 'Beni istiyor musun istemiyor musun?', 'Benimle yaşamak ister misin, istemez misin?' diyerek kulağıma fısıldamamı istiyordu. 'Gözlerime derin derin bakacaksın' diyordu. Ben ilk gittiğimde annem bana kıyafet giydirmişti ancak daha sonraki gittiklerimizde Adnan Oktar'ın bana aldığı pahalı ve genelde dekolteli kıyafetleri, topuklu ayakkabıları giyerek yanına giderdim. Her seferinde annem benim kıyafetlerimi giydirir, makyaj yapar, gözlerimi ve dudaklarımı boyayarak yanına götürürdü' dedi.



OKTAR 'KIZINI BANA VERDİN Mİ?' DİYE SORDU



Küçük kız Adnan Oktar'ın kendisini annesinden nasıl istediğini ifadesinde şöyle anlattı:



'Vücudum henüz ergenliğe girmemişti ve göğüslerim yoktu ancak Oktar bana aldığı dekolteli kıyafette kendisinden göğüslü kıyafetlerdi. Onu giymemi isterdi. Biz A/9 stüdyosuna gittik. Oktar geldi, anneme 'Artık S.'yı bana verdin mi?' diyerek anneme sordu. Annem de 'Verdim gitti, verilecek sizden başka kimse mi var, en iyi şekilde siz yetiştirirsiniz' dedi. Daha sonra Oktar bana dönerek 'Seninle birlikte dağ evine gideceğiz, orada kalacağız' dediğinde annem 'Ben ne olacağım?' diye sordu. Oktar 'Annemizde yan odada kalır' diyerek, benim anneme kayınvalidesi gibi davrandı. Daha sonra Adnan Oktar anneme 'S. 13,5 yaşından sonra artık benim evimde kalacak' dedi. Annem sürekli Oktar'ın yanında kalmak istediği için kabul etti.'



'MEHDİ ADNAN OKTAR İLE KIZIM EVLENECEK'



İki ayın sonunda tatilleri bittiği için annesinin kendisini alarak İsviçre'ye döndüğünü belirten S.S., orada örgüt lideri Adnan Oktar'ın hayranlarına annesinin 'Kızım S.S. Mehdi Adnan Oktar ile evlenecek' diye söylemeye başladığını anlattı. İfadesinde, İsviçre'de kendisini görmeye gelen örgüt üyelerinin olduğunu anlatan küçük kız, 'Türkiye'den İbrahim Tuncer ve Osman Kocaman beni görmeye geldiler. Beni görmeye gelmelerinin sebebi Adnan Oktar'ın onları göndermesi ve benim Adnan Oktar'ın gözdesi olmamdı' dedi.



ÇOCUĞA 'SEN BENİM OLACAKSIN' DEDİ



S.S., Adnan Oktar kanalı olan A9'da 2014'te dekolteli fotoğraflarının gösterildiğini, televizyon kanalında 'S. altı dil biliyor, Adnan Oktar hayranı' olarak sürekli reklam geçildiğini ve Oktar'ın kendisine 'Köftem benim bir tanem, canım, çok güzel, çok akıllı, benim göz bebeğim' dediğini beyan etti.



İsviçre'den İstanbul'a geldiklerinde annesinin kendisini Adnan Oktar'ın yanına götürdüğünü belirten S.S., bir seferinde örgüt lideri Oktar'ın kendisine 'Beni seviyor musun, beni istiyor musun, sen benim olacaksın, hep yanımda kalacaksın' dediğini ve kendisine sorulduğunda 'Evet, seni seviyorum, seni istiyorum, seninle birlikte yaşamak istiyorum' demek zorunda bırakıldığını söyledi.



'KENDİMİ HAPİS GİBİ HİSSEDİYORDUM'



S.S. ifadesinde, artık Adnan Oktar'ın yanına gitmek istemediğini annesine söylediğinde ise tuvalete kapatılarak dayak yediğini, dövüldüğünde dudağı patladığı için korktuğundan bahsetti. S.S., 'Bana ne söylenirse onu yapıyordum. Oktar benim kendisine 'Aşkım, bebeğim, bir tanem, güzelim' diyerek ona söylemi istiyordu. Benimle konuşurken sürekli beni hiç konuşmadan süzer 'Maşallah' derdi. Sesli derin derin nefes alır, bu birkaç kez tekrar ederdi. Yanındayken Adnan Oktar beni her zaman okşardı; benim de ona sarılmamı ve okşamamı isterdi. Mutlaka beni görmek istediği saatte onun yanına gitmeliydim. Annem bu durumdan memnundu ancak ben kendimi hapis gibi hissediyordum.'



11 YAŞINDAKİ ÇOCUK 'BABA BENİ KURTAR' DEDİ



S.S. ifadesinde, bu durumu babasına anlatmak istediğini, yaşının küçük olmasından dolayı ona inanılmayacağını düşündüğünden babasının yanına gitmeden önce örgüt lideri Adnan Oktar ile annesinin konuşmalarını cep telefonuna kaydettiğini ve babasını aradığını belirtti. Baba S.M.S.'nin de iddianamede ifadesine yer verildi. S.M.S. ifadesinde, kızının kendisini aradığında 'Baba, annem beni ihtiyar bir adam olan Adnan Oktar isimli A9 kanalının sahibi olan kişiye verecek, beni kurtar' dediğini ifade etti.



'KIZIMA CİNSEL, FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK TACİZDE BULUNDU'



S.S.'nin kaydettiği ses kayıtlarını avukata dinlettiklerini anlatan baba S.M.S., şikayet sürecinde avukata başvurduğunu, avukatın üç gün boyunca dinlediğini ve avukatın 'Adnan Oktar adını dosyada geçirme, onlar çok güçlü, kızını elinden alırlar ve bir şey yapamazsın. O yüzden yaşlı bir adam de sadece' dediğini ve kızını kurtarmak için bunu kabul edip Çağlayan Aile Mahkemesi'nde dava açtığını söyledi.



Şikayetçi baba S.M.S. ifadesine şunları anlattı: 'Adnan Oktar, kızımın nabzını ölçmüş, etrafında döndürüp bakmış, belden yukarısının her tarafına dokunmuş. Oktar kızım S.S.'ye 'Bundan sonra benim evimde benim yanımda kalacaksın, annen de yan odada kalacak, biz beraber bu odada yaşayacağız, eğer bir problem olursa annen zaten yan odada korkma' demiş. Kızımı 8-9 yaşlarında itibaren çeşitli vasıtalarla cinsel, fiziksel ve psikolojik yollardan taciz ederek istismarda bulunan başta Adnan Oktar olmak üzere onun liderliğini yaptığı örgüt mensuplarından davacıyım.'