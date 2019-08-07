USD (Alış - Satış) : 5,53 - 5,54 EURO (Alış - Satış) : 6,20 - 6,21

Sıcak Haber : Bakan Akar’dan ABD heyeti ile yapılan toplantılarla ilgili çok önemli açıklama!..

Kendimle kavgam bitmiyor

Bale kariyeri geçirdiği sakatlık sonucu sona eren, katıldığı güzellik yarışmasının ardından oyunculuğa adım atan Aybüke Pusat, Elele’nin Ağustos sayısı için objektif karşısına geçti.

Televizyon / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:37
Kendimle kavgam bitmiyor

Çekimin ardından soruları yanıtlayan Pusat, oyunculuk anlamında kendisiyle sürekli kavga halinde olduğunu söyledi: “Kendimle kavgam hiç bitmez. Çünkü böyle bir güce ihtiyacım var, bu şekilde buluyorum kendimi. Buna kendini hırpalamadan, daha iyisini elde edebilmek için kendini iteleme gücü diyelim. Oyunculuk eminim bazı yaralarıma da iyi geliyordur. Kendimle geçirdiğim zaman çok fazla. Başka bir meslek yapıyor olsaydım kendime harcayacağım mesaiyi başkasına harcamış olacaktım, oyunculuk sayesinde kendime yatırım yapıyorum.”




Kaynak : Hürriyet

KavgamOyunculuk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı