Kendimle kavgam bitmiyor

Çekimin ardından soruları yanıtlayan Pusat, oyunculuk anlamında kendisiyle sürekli kavga halinde olduğunu söyledi: “Kendimle kavgam hiç bitmez. Çünkü böyle bir güce ihtiyacım var, bu şekilde buluyorum kendimi. Buna kendini hırpalamadan, daha iyisini elde edebilmek için kendini iteleme gücü diyelim. Oyunculuk eminim bazı yaralarıma da iyi geliyordur. Kendimle geçirdiğim zaman çok fazla. Başka bir meslek yapıyor olsaydım kendime harcayacağım mesaiyi başkasına harcamış olacaktım, oyunculuk sayesinde kendime yatırım yapıyorum.”









Kaynak : Hürriyet