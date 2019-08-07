İlki düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) sona erdi

TABİP tarafından ilki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Türkiye’nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 9 ülkeden 14 öğrencinin katılımlarıyla, 22 Temmuz–4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3 etaptan oluşan eğitimlerimiz sona erdi.