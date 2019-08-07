İlki düzenlenen TABİP Bilim Yaz Okulu (TSA) sona erdi

İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde başlayan ilk gün “Kontrol Teorisi” konusu işlendi ve teoride öğretilen bilgileri pratiğe dökmek amaçlı drone uçurma testleri yapıldı.
İkinci gününde Altınay Teknoloji Grubu'nun misafiri olan TABİP Bilim Yaz Okulu, İlk olarak İstanbul Teknopark
içerisindeki Altınay Havacılık ve İleri Teknolojiler A.Ş'ye giderek yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladı ve sonrasında Altınay Robot
Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş'ye giderek “Batarya Yönetim ve Geliştirme Sistemleri” hakkında yapılan sunumu ilgi ile dinledi.
Laboratuvar ziyaretlerinden sonra Altınay Teknoloji Grubu'nun test sahasında son teknoloji
insansız hava araçlarının(drone) canlı testlerine tanık olan grup yapılan hava gösterilerini ilgi ile takip etti.
TABİP Bilim Yaz Okulu programının üçüncü gününe İstanbul Teknik Üniversitesi
Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde devam etti. Katılımcılar, alanında öncü akademisyenler tarafından “Programlama ve Kontrol Teorileri” hakkında bilgiler aldı ve helikopterin çalışma prensibi üzerine modellenen prototipi gözlemleme fırsatı buldu. Çalışma grupları oluşturularak katılımcılara drone programlama ve uçurma konusunda eşsiz bir deneyim elde etme imkanı sağlandı.
Gün sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'nın kabul ettiği katılımcılar ve TABİP ekibi, üniversite ve olası iş birlikleri hakkında istişarelerde bulundu. Öğrencilerle samimi bir ortamda yapılan görüşmede İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca
, konuşmasında İTÜ'nün uluslararası
görünümüne vurgu yaptı. İTÜ'lü öğrenci proje takımlarının uluslararası
yarışmalardaki başarısından ve Teknofest 2019'a hazırlanan öğrencilerin çalışmalarından bahsetti. Yaz okulu programındaki öğrencileri İTÜ'nün lisansüstü programlarına davet eden Karaca, Yunus Emre
Enstitüsüne ve TABİP Bilim Yaz Okulu koordinatörlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
HAVACILIĞIN ZİRVESİNE “SULTANAHMET MOLASI”
TABİP Bilim Yaz Okulu, eğitimlere ara vererek 14 öğrencisi ile birlikte İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusunu keşfe çıktı!
Turuna Eminönü'yle başlayan ekip, sırasıyla Gülhane
, Sultanahmet Camii
, Yerebatan Sarnıcı
, Ayasofya Müzesi
gibi dünyanın en çok ilgi çeken turistik noktalarını ziyaret etti.
Türk kültürü ve tarihinden oldukça etkilenen öğrencilerin açıklamaları ise şöyle:
Tensae Alemayehu (Etiyopya)
“Türkiye
ile Etiyopya'nın arasındaki sıkı bağdan ve konuşulan iş birliği projelerinden haberim vardı. TABİP'in bu kadar sıkı çalışması ülkem ve Türkiye
adına çok önemli. Hali hazırdı Etiyopya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Mekelle Üniversitesi'nde okuyorum. Eğitim hayatımı en az 1 yıl Türkiye'de sürdürme planlarım var. Bu ülkem için çok değerli olur. Yunus Emre
Enstitüsü ve TABİP'e bir kez daha bu muhteşem deneyim için teşekkür ederim.”
John Bull (İngiltere)
“Öncelikle şaşkınım. Gelmeden önce “evet yemekleri ilgi çekici olabilir” diye düşünüyordum. Şimdi ise deneyimlemiş olduğum akademik ve bilimsel potansiyeli, tarihi dokusu, kültürü ve yemekleri beni bu ülkeye hayran bıraktı. Başta bu akademiyi organize eden TABİP'e, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bize sundukları uygulamalı havacılık imkanı deneyiminden dolayı teşekkür etmek istiyorum.”
TABİP BİLİM YAZ OKULU NEVŞEHİR'DE “HAVALANDI”!
TABİP Bilim Yaz Okulu, altıncı ve yedinci gününde T3 Vakfı'nın düzenlediği Türkiye
Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabına Ürgüp'te misafir oldu.T3 Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam ve Türkiye
Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Çağrı Özer ile şampiyona ve devam eden TABİP Bilim Yaz Okulu hakkında konuşan ekip, TABİP, T3 Vakfı ve Türkiye
Hava Sporları Federasyonu olası iş birlikleri hakkında da istişarelerde bulundu.
Yurtdışından gelen TSA katılımcılarının Nevşehir'de tanık oldukları doğa harikası manzaralar karşısında hayranlıklarını gizleyemedikleri gözlendi.
Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi adına orada bulunan ve TABİP Bilim Yaz Okulu'nu organize eden ekipten Furkan KOCA'nın demeci ise şöyle:
“Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bilim yaz okulunda havacılık alanında dünyanın 9 farklı ülkesinden 14 başarılı öğrenciyi bir arada ülkemizde topladık. Özellikle son yıllarda ülkemizin bu alanda yaptığı atılımlar ve bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, düzenlediğimiz ilk bilim yaz okulumuzun konusunun havacılık ve savunma sanayii olması konusunda büyük rol oynadı. Türkiye
özellikle havacılık ve savunma sanayii alanında kendini hali hazırda bir hayli geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden bir ülke. En büyük hedefimiz Türkiye'ye gelen öğrencilerimizin de bu imkanları ve sahip olduğumuz kapasiteyi görerek ülkemizi akademik, bilimsel, kültürel ve teknolojik anlamda tanımalarını sağlamak. Bilim diplomasisi faaliyetleri yürüterek ülkemiz ve dünya ülkeleri arasında akademik bilimsel köprüler kurmayı hedefleyen TABİP olarak biz, ülkemizin 2023 yılı hedefleri ve vizyonu doğrultusunda yeni projeler ve yeni programlar ile ülkemizin bu alanlardaki kapasitesini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ekip olarak en büyük temennimiz katılımcılarımızın tamamını TABİP olarak ülkemiz yararına projeler üreten bireyler haline getirerek, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye bilgi ve teknoloji transferi
sağlamak. ”
TABİP BİLİM YAZ OKULU KAYSERİ'DE ÖNCE UÇAK YAPTI, SONRA UÇURDU!
Programının sekizinci ve dokuzuncu gününe Kayseri Erciyes
Üniversitesi'nde devam etti. Erciyes Üniversitesi
Teknoparkı içerisinde organize edilen atölye çalışmalarında bir model uçak yapan ekip, ertesi gün yaptığı uçağı test etmek üzere Talas Belediyesi'ne bağlı Akçakaya Model Uçak Pisti'ni ziyaret etti. Burada uzman pilotlar tarafından yapılan model uçak şovunu izledikten sonra, bir günlük bir çalışma sonrası yaptıkları model uçağın testlerini yapan ekip eğlenceli anlar yaşadı.
TABİP Bilim Yaz Okulu'nun organizatörlerinden Ahmet Can
Turgut, “Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bilim yaz okulunda havacılık alanında dünyanın 9 farklı ülkesinden 14 başarılı öğrenciyi bir arada ülkemizde topladık. Son yıllarda ülkemizin bu alanda yaptığı atılımlar ve bu alandaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, düzenlediğimiz ilk bilim yaz okulumuzun konusunun havacılık ve savunma sanayii olması konusunda büyük rol oynadı. Türkiye
özellikle havacılık ve savunma sanayii alanında kendini hali hazırda bir hayli geliştirmiş ve geliştirmeye devam eden bir ülke. En büyük hedefimiz Türkiye'ye gelen öğrencilerimizin de bu imkanları ve sahip olduğumuz kapasiteyi görerek ülkemizi akademik, bilimsel, kültürel ve teknolojik anlamda tanımalarını sağlamak. Bilim diplomasisi faaliyetleri yürüterek ülkemiz ve dünya ülkeleri arasında akademik bilimsel köprüler kurmayı hedefleyen TABİP olarak biz, ülkemizin 2023 yılı hedefleri ve vizyonu doğrultusunda yeni projeler ve yeni programlar ile ülkemizin bu alanlardaki kapasitesini dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Ekip olarak en büyük temennimiz katılımcılarımızın tamamını TABİP olarak ülkemiz yararına projeler üreten bireyler haline getirerek, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye bilgi ve teknoloji transferi
sağlamak” dedi.
TABİP BİLİM YAZ OKULU'NDAN T.C CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ZİYARETİ
TABİP Bilim Yaz Okulu, 10. gününde T.C Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'ni ziyaret etti.Eski Kültür ve Turizm Bakanı
, Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Sn. Yalçın Topçu
tarafından ağırlanan TABİP Bilim Yaz Okulu katılımcılarına Başdanışman Topçu tarafından, dünyadaki yaşanan gelişmeler karşısında ülkece ve milletçe insanlığın yanında alınan tutumdan ve dolayısıyla gelişmenin ve ilerlemenin ancak insanın kendi değerlerini unutmadığında mümkün olabileceğinden bahsedildi.
Öte yandan kendi makam odasının tanıtımı sırasında TABİP Yaz Bilim Okulu'na Malezya'dan katılan Amir İmran adlı öğrenciye kravatını hediye ettiği sırada Başdanışman Sn. Topçu ve öğrenciler
arasında keyifli dakikalar yaşandı.
Daha sonrasında Külliye içerisinde bir tura çıkarılan TABİP Bilim Yaz Okulu katılımcılarını, bu muhteşem yapı karşısında hayranlıklarını gizleyemedikleri ve bol bol bilgi aldıkları gözlendi.
T.C Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
ziyaretini Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Sn. Yalçın Topçu
ile birlikte yenilen öğle yemeğiyle tamamlayan grup, hatıra fotoğrafı
çekildikten sonra Başdanışman Sn. Topçu'ya misafirperverliğinden ötürü teşekkür edip, iyi dileklerini sunduktan sonra turunu tamamladı.
TABİP BİLİM YAZ OKULU TBMM'DE!
Ertesi gün, TBMM'de Şanlıurfa Milletvekili Danışmanı
ve aynı zamanda Parlamenter Danışmanlar Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Tutar ve Türkiye Etiyopya
Dostluk Platformu Başkanı Sn. Oğuz Atalay eşliğinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin misafiri oldu.
Turuna 15 Temmuz'da TBMM'nin hasar alan kısımlarını gezerek başlatan TABİP Bilim Yaz Okulu, konu ile ilgili bilgiler aldı ve 15 Temmuz'un vehametini yerinde gözlemleme şansı buldu.
Öğle yemeğini de Meclis'te yedikten sonra Şanlıurfa Milletvekili
Sn. Mehmet Ali Cevheri'nin odasında çay ikram edilen gruba toplantı
ve grup odaları, Meclis'in genel kurul toplantı
salonu gezdirildi ve TBMM hakkında bilgiler verilmeye devam edildi. TABİP Bilim Yaz Okulu katılımcılarının verilen bilgileri dikkatle dinledikleri ve bu şansa eriştiklerinden dolayı heyecanlı oldukları gözlendi.
Günün devamında Yunus Emre
Enstitüsü Merkez Binası'nı ziyaret eden ekip, TABİP ekibinin çalışma alanını görme şansı buldu. TABİP Hatıra Defteri'ni dolduran katılımcılar ilki gerçekleşen TABİP Bilim Yaz Okulu ve devam etmekte olan Türkiye
deneyimlerini kağıda aktardılar. Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in de katılımları ile birlikte program hakkında fikir alışverişinde bulunan grup hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşadı. Birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından ise akşam saatlerinde Ankara Üniversitesi
Kreiken Rasathanesi'ne giderek gök cisimlerinin kütle ölçümleri hakkında yapılan sunumu dinleyen ekibe sonrasında yeni teknoloji
teleskoplar ile Jüpiter ve Satürn'ü gözlemleme fırsatı sunuldu. Katılımcıların heyecanlarını saklayamadıkları gözlendi.
12. ve son gününde Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Demirören Medya'yı ziyaret etti.
CNN Türk Haber Koordinatörü İrfan Sapmaz tarafından ağırlanan yaz okulu
öğrencileri, CNN Türk çalışanları ile tanışıp, haber stüdyolarını ziyaret etme şansı buldu. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk tarafından yapılan röportajlarda Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ni anlatma şansı bulan yetkililer ülkemizin bilimsel ve akademik alanda yaptığı yatırımlara ve mevcut potansiyeline dikkat çekti.
Ayrıca TABİP Bilim Yaz Okulu'na katılan öğrenciler
, verdikleri röportajlarda Türkiye'ye gelmekten çok mutlu olduklarını, TABİP sayesinde hayatlarında yakalayabilecekleri en büyük fırsatlardan birine eriştiklerini ve gelecekte mutlaka ülkemize katkı sağlamak üzere çalışacaklarını açıkladılar.
Suriye'deki savaştan kaçıp ailesi ile Türkiye'ye sığınan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği okuyan Huda Sedaki, ülkemizde mültecilere tanınan fırsatlardan dolayı başta cumhurbaşkanlığımız olmak üzere TABİP Bilim Yaz Okulu'na katılma sürecinde destek veren herkese teşekkür etti.
Günün devamında iade'i ziyaret yapan Cem Seymen
ve ekibi; “Başka Bir Dünya Mümkün” programına Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve TABİP ekibini konuk alarak, Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ve bilim diplomasisi konsepti hakkında bilgi aldı.
Yunus Emre
Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in verdiği demeçlerin bir kısmı ise şöyle:
“Yunus Emre
Enstitüsü olarak 10 yıldır dünyada Türk kültürünü tanıtıyoruz ve Türkçe öğretiyoruz. Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi ile, artık Türkiye'nin akademik, bilimsel ve teknolojik kapasitesini de dünyaya tanıtıyoruz. Bilim diplomasisi faaliyetleri yürüterek, Türkiye
ile dünya arasında bir köprü oluyor ve aynı zamanda ülkemizin katma değerli üretim kapasitesine de destek vermeyi amaçlıyoruz.
Dünyanın dört bir yanında bilim üreten kurumlar ile iş birlikleri geliştiriyor, yurtdışında yaşayan Türk bilim insanlarını ülkemize katkı sağlar hale getirebilmek için gerekli etkileşimlerde bulunuyor ve bu sayede ülkemize bilgi ve teknoloji transferi
sağlıyoruz…”
Kapanış programının devamında #RotamTürkiye
fotoğraf yarışmasının kazananlarından olan TABİP Bilim Yaz Okulu'na Etiyopya
Mekelle Üniversitesi'nden Tensae Alemayehu'nun ise duygusal anlar yaşadığı akıllara kazınan bir başka nokta oldu. Ayrıca konuşma yapmak üzere sahneye davet edilen ABD'li Johnny Remein ve Fas'lı Soukaina Tachfouti başta Yunus Emre
Enstitüsü başkanı Prof. Dr. Sn. Şeref Ateş'e ve TABİP çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.
Ayrıca sahneye davet edilen; Polonya'dan Maciej Cichoki ve Janusz Poplawski, Brunei'den Mou'Azhzham Zamakhsyarie Bin Haji Marsidi ve Almanya'dan Cesar
Mauricio Acuna Herrera sertifikalarını Yunus Emre
Enstitüsü başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in ellerinden aldı.
Türkiye
Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP), T.C. Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde Yunus Emre
Enstitüleri tarafından hayata geçirilen bir proje olup, bu proje kapsamındaki her türlü faaliyet, Türkiye
'nin akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmeyi, ekonomisine katkı sunmayı, know-how transferi sağlamayı, insan kaynağı niteliğini artırmayı, bilim diplomasisi faaliyetleri yürütmeyi, katma değerli etkinlikler ve programlar düzenlemeyi amaçlıyor.