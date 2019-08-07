HDP'li belediyelerden tepki çeken karar

Mardin'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP'li adayların kazandığı belediyeler, resmi web sitelerinde çalışmaya gitti.



HDP'li belediyelerin çalışmasının ardından resmi web sitelerinde Atatürk ve Türk bayrağı resminin kaldırıldığı görüldü.







BAYRAKLARIN KALDIRILMASINA TEPKİLER BÜYÜYOR



Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu, Mardin'de kayyum döneminde yeniden düzenlenen web sitelerinde yer alan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin kanından rengini alan Türk bayrağının resminin kaldırılmasına tepki gösterdi.



Kırmızıoğlu, 'Mardin'de devletin yerel belediyecilikte hizmet kolu olan ve tek işi vatandaşa hizmetle yükümlü olan belediyelerin resmi sayfalarında yer alan Türk bayrağı ve Atatürk portresinin kaldırılmasının vatan hainliğinden başka açıklaması yoktur. Amaçlarının ne olduğunu bildiğimiz HDP'li Nusaybin, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Savur Belediyesi, Derik Belediyesinin sayfalarında Türk bayrağının kaldırılmasının hiçbir açıklaması olamaz. Sinsice ve haince binlerce asker polis ve sivil vatandaşı şehit eden anlayışın bu belediyelerde vatandaşa hizmet değil bölücülük yapması kabul edilebilir değil. Sinsice işlemeye çalıştıkları bu plana Derik belediyesi, belediyede Türkçe konuşması ve birçok belediye çalışanlara Kürtçe dayatma yaparak hem binlerce yıllık kardeşliği bölmek hem de nifak tohumları ekmekte. Seçildikleri günden buya hizmet adına hiçbir anlayışları olmayan tamamen terör propagandası adına faaliyet yürüten siyaset değil terörle iç içe bir anlayışın vatandaşa hizmet etmesi mümkün olmamaktadır. Devlet büyüklerimizin ve İçişleri Bakanlığımızı bu kendini bilmez sözde belediyelere çok acil haddini bildirmesini cumhuriyet savcılarını bayrağımıza ve ülkemiz kurucusuna yapılan devletin imkanları ile kandile çevirdikleri belediyeler hakkında suç duyusunda bulunuyor bayrak ve ülke kurucusuna yapılan hakaretle ilgili yasal işlemlerin yapılması için göreve çağırıyoruz. Mardin'deki hiçbir belediyeyi Kandil anlayışına teslim etmeyeceğiz' dedi.























Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.