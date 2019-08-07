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Enterprise Türkiye'den ücretsiz araç kiralama fırsatı

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında bir kiralama kampanyası başlattı.

Ekonomi / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:00
Enterprise Türkiye'den ücretsiz araç kiralama fırsatı

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise'ın Türkiye iştiraki Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye ile yeni bir işbirliğine imza attığını duyurdu. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden Corolla Hybrid kiralayan ve çekilişe katılan kullanıcılar arasından 50 kişiye 10 Ekim'de yapılacak çekiliş ile iki günlük ücretsiz olarak Corolla Hybrid kiralama fırsatı sunulacak.

Çekilişe katılmak için söz konusu tarihler arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden araç kiralayan kullanıcıların, çekiliş formunu doldurmaları gerekiyor. İki günlük ücretsiz Corolla Hybrid kiralama kazanan şanslı kullanıcılar ise Ekim ayında yapılacak çekiliş ile açıklanacak. Kaynak : İHA

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