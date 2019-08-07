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Dışişleri: İsrail'in gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesine ilişkin "İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dünya / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:40
Dışişleri: İsrail'in gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşasına onay vermesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde 2 bin 300'den fazla yeni konut inşasına onay vererek Filistin halkının haklarını gasbetmeyi sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in bu gayrimeşru politikasını şiddetle kınıyoruz. İsrail, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasıyla uluslararası hukuku açıkça ve pervasızca çiğnemeye devam etmektedir. İsrail’in iki devletli çözüm perspektifini ortadan kaldırmayı ve işgali daimi kılmayı hedefleyen bu tasarrufunu reddediyor, kardeş Filistin halkının ve Filistin’in haklı davasının daima yanında olacağımızı yineliyoruz." Kaynak : AA

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