Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölgeyle ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yle Suriye'de varılan güvenli bölfe anlaşmasına değirken '3 günlük görüşmeler olumlu istikamette devam etti. ABD'lilerle herkat merkezinin kurulması kararı alındı.' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:



'KIRIM'IN YASA DIŞI İLHAKINI TANIMADIK TANIMAYACAĞIZ'



'Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır.'



'Soydaşlarımızın tarihi anavatanları Kırım'daki varlıklarının devamı, kimliklerinin ve kültürlerinin korunması, temel hak ve hürriyetlerinin güvence altına alınması önceliğimiz olmayı sürdürecektir.'







'İLİŞKİLERİMİZİ STRATEJİK ORTAKLIK SEVİYESİNE YÜKSELTTİK'



2011 yılında konsey kurduk ve ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ülke genelinde devam eden reform sürecinin yeni bir ivme kazanacağına inanıyorum.



'10 MİLYAR DOLARLIK YENİ BİR HEDEF BELİRLEDİK'



Ülkelerimiz arasında devam eden serbest ticaret müzakerelerini artık neticelendirme zamanı gelmiştir. Kendimize 10 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik.



Karşılıklı atacağımız birçok adım var. Özellikle geçen yıl 1 milyon 300 bin turist ülkemize geldi.



Bu halklarımız arasındaki ilişkilerimizin de ne denli geliştiğinin göstergesidir.







'FETÖ İLE MÜCADELE KONUSU'



Görüşmelerimizde mevcut bazı sıkıntıların çözülmesi ve ekonomik ilişkilerimizin yeni seviyelere taşınması konusunda görüş birliğinde bulunduk. Görüşmemizin ana konularından biri FETÖ ile mücadele ve güvenlik alanında iş birliği olmuştur.



'MEVKİDAŞIMLA TAM BİR FİKİR BİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ'



Mevcut iş birliğimizi ilerletme konusunda sayın mevkidaşımla tam bir fikir birliği içerisindeyiz.



Erdoğan'dan Suriye'de güvenli bölge kurulmasına ilişkin açıklama;



'3 günlük görüşmeler olumlu istikamette devam etti. ABD'lilerle herkat merkezinin kurulması kararı alındı.'



'Amerikalılarla bir harekat merkezi kurulması kararını aldık.'



Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılmasıydı, bu da Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor.'