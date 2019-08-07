Bodrum'daki orman yangını tehlikeli boyuta ulaştı

Bodrum Mumcular Mahallesi’nde çıkan orman yangınında alevler Bayır köyünde tehlikeli boyuta ulaştı. Bahçeleri ve ekinleri yanan bir çok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen ve köyün etrafını saran yangına 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçileri müdahale ediyor.
Bodrum Bayır ve Milas Tuzabat bölgelerinde devam eden iki yangına 11 helikopter, 35 arazöz, 18 su tankeri, 9 dozer, 250 yangın söndürme işçisi ve 30 teknik eleman ile müdahale ediliyor. Bayır bölgesinde yangının 30 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için büyük mücadele veriyor. Köylüler de bir yandan söndürme çalışmalarına katılırken bir yandan da çalışanlara su ve ayran ikram ediyor.