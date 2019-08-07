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Benzinde indirim

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim geldi.

Ekonomi / 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:29
Benzinde indirim

Benzin fiyatında bu geceden itibaren litrede 28 kuruş indirim yapıldı. İndirim, pompa satış fiyatına da yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzin litre satış fiyatlarında indirim yapılacağını duyurdu.

İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BenzinPetrol


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