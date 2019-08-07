2019 İhtiyaç Kredisi Güncel Faiz Oranları

1. ICBC Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,83'ten 1,76 seviyesine çekti.

2. INGBank, 1,94'ten 1,76 seviyesine çekti.

3. Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranını 1,79 seviyesinden 1,74 seviyesine çekti.

4. Denizbank ise 2,50 seviyesinden 2,40 seviyesine çekti.



Makalenin devamında ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler için çeşitli bilgiler sunulacaktır.



İhtiyaç Kredisi Başvurusu Yaparken Bilmeniz Gerekenler Nedir



1. İhtiyaç kredisi başvurusu yapabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir.

2. En fazla 60'a aya kadar uzayabilen vade ile ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz.

3. Gelir belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir.

4. Son 3 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olmalısınız.

5. Çalıştığınızı doğrulayan SGK Dökümanı gerekmektedir.



İhtiyaç Kredisi Başvurusu Sırasında Hangi Belgeler İstenir?



• Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı ya da pasaport.

• Gelir Belgesi, çektiğiniz krediyi ödeyebileceğinizi gösteren bir geliriniz olduğunu kanıtlayan belgedir.

• Vergi levhası, serbest meslek sahipleri için ticaret sicil gazetesi, çiftçiler için arazi tapusu, çiftçilik belgeleri, emekliler için emekli maaşı hesap cüzdanı gerekmektedir. Bazı bankalar ihtiyaç kredisi başvurusu için kefil de isteyebilirler. Ayrıca, SGK dökümleriniz de talep edilecektir.







İpotekli İhtiyaç Kredisi Nedir?



İpotekli ihtiyaç kredisi için bankaya ipotek edebileceğiniz bir gayr-i menkul gerekmektedir. Yüksek tutarda bir kredi çekme düşünceniz var ise ipotekli kredilerin faiz oranlarına dikkat edin. Aksi halde sahip olduğunuz gayr-i menkulü kaybetme ihtimali ile de karşı karşıya kalabilirsiniz.



İhtiyaç Kredisi Başvuru Masrafları Nedir?



İhtiyaç kredisi için bazı kalem masrafları mevcuttur. Bunlar, hayat sigortası ve dosya masrafı olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu iki türdeki masraf ise tüm bankalarda bulunmamaktadır. Kendiniz için en kolay ödenebilir ve faydalı kredi için sadece faiz oranlarına değil gerekli belgelere de dikkat etmeniz gerekmektedir.



Kredi Borcunuzu Ödemezseniz Ne Olur?



Eğer çektiğiniz kredi borcunun faizlerini ödeyemeyecek durumda iseniz, 90 günlük bir kesinti süresi tanımlanmaktadır. Ancak 90 günün sonunda, 7 günlük bir ek süre tanımlanır. Bu süre içerisinde ise bankanızdan kredi yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz. Eğer kredi yapılandırma talebinde bulunmadıysanız ya da talebiniz banka tarafından reddedildiyse hakkınızda kredi borcundan dolayı yasal takip süreci başlatılacaktır.



Yasal takip süreci sonunda ise mal ya da maaş haczi ile karşılaşabilirsiniz. Yasal takip süreci sırasında, dosyanız varlık şirketine ya da bankanın avukatına devredilir. Bu sırada, banka avukatı ya da varlık şirketi ile anlaşarak yasal takip sürecinden kurtulabilirsiniz.



İhtiyaç Kredisi Faiz Oranları Belirleyen Etkenler



Merkez Bankasının aldığı kararlardan etkilenen kredi faizleri, kesin biçimde bankalar tarafından belirlenir ancak burada önemli olan nokta şudur, ne olursa olsun Merkez Bankasının belirlediği alt ve üst sınırların dışında bankalar çıkamamaktadır. Bu farklı kredi faizleri, online başvurular ya da şubeden kredi başvuruları arasında da söz konusudur.



İhtiyaç Kredisi ve Nakit Avans Arasındaki Fark Nedir?



Eğer ciddi şekilde bir nakit ihtiyacı içinde iseniz kredi ya da nakit avans başvurabileceğiniz sadece iki seçenektir. Eğer yüksek miktarda bir para ihtiyacında değilseniz, nakit avans çekmek daha mantıklı olacaktır. Nakit avans ve kredi arasındaki ilk fark miktardır. Bunun dışındaki bir fark ise belge gerekliliğidir. İhtiyaç kredisi için belirtildiği gibi SGK Dökümü, gelir belgesi, son 3 aya kadar çalışıldığını gösteren belgeler gibi çeşitli kaynaklar istenmektedir. Ancak nakit avans için herhangi bir belge istenmemektedir.



İhtiyaç Kredisi Türleri Nelerdir?



İhtiyaç kredisi ya da bireysel kredi çeşitli amaçlarla çekilebilmektedir. Bu nedenle de amaca göre faiz indirimi ya da çeşitli kampanyalar söz konusu olabilmektedir. Aynı zamanda bu krediler farklı şekillerde isimlendirilmektedir. Amaçlarına göre ihtiyaç kredileri, bayram kredisi, yılbaşı kredisi, eşya kredisi, tadilat kredisi, sağlık kredisi, eğitim kredisi, evlilik kredisi, ipotekli ihtiyaç kredisi olarak karşımıza çıkmaktadır.



İhtiyaç Kredisi Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?



İhtiyaç kredisi çekecek kişiler için en önemli konu, ödeme sürekliliğidir. Bu nedenle de vade ve faiz seçimi önem taşımaktadır. Daha önce de söylediğimiz gibi ihtiyaç kredileri en fazla 60 aya kadar uzatılabilmektedir. Diğer bir deyiş ile 5 yıldan uzun süreli bir ihtiyaç kredisi çekmeniz mümkün değildir. Aynı zamanda miktar için de bir sınır vardır. En fazla 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmeniz mümkündür.



Böylece ihtiyaç kredisi hesaplama işlemi için aşağıdaki bileşenler ortaya çıkmaktadır.



• Aylık gelir düzeyiniz

• Borç miktarı

• Kredi faiz oranı

• Dosya masrafları



Yukarıdaki etkenleri düşünerek, en uygun ihtiyaç kredisi için bir hesaplama yapmanız gerekmektedir. Günümüzde internet üzerinde kredi danışmanlık hizmeti veren pek çok firma bulunmaktadır. Hangikredi.com veya Hesapkurdu.com gibi pek çok firma, sahip olduğu güncel hesaplama araçları ile tüm bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları için tablolamalar yapmaktadır. Böylece kendiniz için en uygun ihtiyaç kredisi seçeneğini bulmanız mümkün olacaktır. İhtiyaç kredisi hesaplaması için:



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