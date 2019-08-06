YKS tercih sonuçları açıklandı

Bu sene 2,5 milyon adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) artık sona gelindi.



TERCİHLER AÇIKLANDI

Ünivesite sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan adayların hangi üniversitelere yerleştiği belli oldu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde duyuruldu.



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KAYITLAR BAYRAMDAN SONRA

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.