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YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Sonuçlara, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Eğitim / 06 Ağustos 2019 Salı 11:59
YKS tercih sonuçları açıklandı

Bu sene 2,5 milyon adayın girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) artık sona gelindi.

TERCİHLER AÇIKLANDI
Ünivesite sınavının ardından tercih yapmaya hak kazanan adayların hangi üniversitelere yerleştiği belli oldu. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinde duyuruldu.

TERCİH SONUCUNUZU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

KAYITLAR BAYRAMDAN SONRA
YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta yapılacak.

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