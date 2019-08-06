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Üniversite öğrencisi kızların eğlencesi kötü bitti

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 üniversite öğrencisi kız yaralandı.

3. Sayfa / 06 Ağustos 2019 Salı 09:56
Üniversite öğrencisi kızların eğlencesi kötü bitti

Kaza, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ertuğrul Mahallesinde bulunan bir mekanda bir süre alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen üniversite öğrencisi iki kızın eğlencesi kötü bitti.

Direksiyon başına geçtikten sonra Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda seyreden sürücü genç kız direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktıktan sonra bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir kaza yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin kazada yaralanan alkollü 2 üniversite öğrencisine ilk müdahalelerini yaptı. Öğrenciler tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil orta refüjden kaldırıldı.






Kaynak : İHA

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