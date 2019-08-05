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Polisi görünce tarlaya uçtu!

Bursa’nın İnegöl İlçesine Bağlı Ahmet Türkel Çevre yolunda trafik ekiplerinin uygulama yaptığını son anda fark eden ehliyetsiz sürücü paniğe kapılınca yolun ortasında bulunan trafik dubalarına çarpmamak için ani manevra yaparak tarlaya uçtu.

3. Sayfa / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:58
Polisi görünce tarlaya uçtu!
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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. isimli ehliyetsiz sürücü 16 U 0801 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bölgede denetim yapan ekiplerini son anda görünce paniğe kapıldı. Sürücü yavaşlamaya çalıştığı sırada dikkatsizliği neticesinde yolun ortasında bulunan dubalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Polis ekiplerinin de anlam veremediği olayda kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan tarlaya uçtu. İlginç olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Emniyet ekipleri yaptıkları sorgulamada araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulanırken maddi hasar alan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaynak : İHA

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