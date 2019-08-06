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İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Dünya / 06 Ağustos 2019 Salı 10:06
İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri tarafından Batı Şeria’nın farklı bölgelerine gece saatlerinde düzenlenen baskınlarda, ”terör eylemlerine karıştıkları” gerekçesiyle 18 Filistinli gözaltına alındı.Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin bölgedeki cezaevine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail askerleri, işgal ettikleri Batı Şeria ve Kudüs’te sivillerin evlerine sık sık baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Öte yandan, İsrail hapishanelerinde 220’si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak : İHA

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