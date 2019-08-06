Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor! Zam oranı...

Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.



İŞYERİ İÇİN SÜRE VAR



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.91 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 32 olacaktı. İşyerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.



ENFLASYONDA HEDEF TEK HANE



TÜİK, verilerine göre TÜFE, temmuzda beklentilerin altında aylık yüzde 1.36 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise hazirandaki yüzde 15.72'den yüzde 16.65'e yükseldi. Beyaz eşya, mobilya ve otomotivde KDV ve ÖTV indirimleri 30 Haziran'da bitti. 1 Temmuz'dan elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. Bunların etkisiyle özelikle genç odası, yemek odası gruplarında yüzde 12'nin üzerinde fiyat artışları görüldü. Otodaki ÖTV muafiyetinin de sona ermesiyle araç fiyatlarında yüzde 10 civarında artış oldu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki sert düşüş enflasyon artışını frenledi. Eylül, ekim gibi enflasyonun tek haneye inmesi, yılı da yüzde 14 civarında tamamlaması bekleniyor.





