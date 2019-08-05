USD (Alış - Satış) : 5,56 - 5,57 EURO (Alış - Satış) : 6,19 - 6,21

Barışmak için gittiler: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da husumetli oldukları kişilerle barışmaya giden 2 kişi önce bıçaklandı sonra pompalı tüfekle vuruldu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:15
Barışmak için gittiler: 1 ölü, 1 yaralı
Video için tıklayın

Olay, Seyhan ilçesine Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Fakıoğlu (26) ve Murtaza Özdemir (28) husumetli oldukları kişilerle barışmak için yanlarına gitti. Ancak Fakıoğlu ve Özdemir'in husumetli olduğu kişiler barışmaya yanaşmadı. Bunun üzerine bir anda kavga çıktı; Fakıoğlu ve Özdemir husumetli olduğu kişiler tarafından önce bıçaklanıp sonra da pompalı tüfekle vuruldu.

Fakıoğlu ve Özdemir kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay gerçekleştiren kişiler ise hızla kaçtı. 112 sağlık ekipleri Selçuk Fakıoğlu'nu Adana Şehir Hastanesine, Murtaza Özdemir'i ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Selçuk Fakıoğlu hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Fakıoğlu'nun cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özdemir'in ise tedavisi devam ediyor.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları yakalama çalışması başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisSağlık EkipleriAdli Tıp Kurumu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı