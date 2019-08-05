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Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Üç kamu bankası 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis etti. 1,7 milyar TL kredi kullanıldı.

Ekonomi / 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:36
Üç kamu bankasından firmalara kredi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan firmalara kredi desteğine ilişkin ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'23 Mayıs 2019 tarihinde Ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

Temmuz 2019 sonu itibariyle 3 bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında; 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi llimiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir.'

Dış Ticaret AçığıVakıfbankZiraat BankasıHalkbankMısır


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